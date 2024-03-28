На Лук’янівці відкрили ресторан La Maison із азійськими й середземноморськими стравами

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Ірина Маймур
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На місці Alaska на вулиці Січових Стрільців запрацював ресторан La Maison із азійськими й середземноморськими стравами.

Це заклад мережі La Famiglia, пише The Village Україна.

Ресторан двоповерховий із панорамними вікнами. Тут передбачений дрескод Smart&Elegant, є послуга valet-parking.

Шеф-кухарями закладу стали Сергій Матузов (Bigoli, “Сома”, “Піна”) та Дмитро Варданян (Catch, Vino e Cucina, Bigoli).

Серед страв Середземномор'я тут є французький багет із солоним маслом, бріош з томатною сальсою, мезе, цибулевий суп, равлики “Ескарго” та бургери. Серед паназійських – роли, морепродукти темпура, вонтони та гедза.

На десерт пропонують профітролі, ванільне морозиво з попкорном і сусальним золотом та моті з фісташковим морозивом. До страв можна замовити авторські коктейлі, вино та міцні алкогольні напої.

Ціни: бріош з сальсою з томатів – 265 грн, моті з фісташковим морозивом – 275 грн, тунець Yellow Fin – 575 грн, салат з запеченою качкою та помело – 560 грн

Адреса: вул. Січових Стрільців, 20

Режим роботи: щодня з 11:00 до 23:00

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Фото: The Village Україна

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Опубліковано: 28 березня 2024
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