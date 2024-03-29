В Ірпені відкрили монумент "Воля", виготовлений з російських ракет та снарядів

В Ірпені відкрили монумент "Воля", який присвячений стійкості та незламності українського народу у боротьбі з росіянами.

Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Андрій Кравчук.

Монумент виготовлений з уламків ворожих ракет, які в лютому-березні 2022 року рашисти скидали на місто. Також скульптура є символічним перетворенням знаряддя руйнівної сили на монумент стійкості та нескореності.

Фото: Андрій Кравчук