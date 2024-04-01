Студенти КПІ розробили найзахищеніший бронеавтомобіль в ЗСУ

Студент Київського політехнічного інституту Артем Ющук разом з колегами виготовили прототип бронеавтомобіля, рівень захисту якого перевершує класичні українські "Козаки" та "Новатори". Скоро автомобіль має пройти випробування за стандартами НАТО.

Про це пише "Економічна правда".

Для розробки українського бронеавтомобіля була створена окрема компанія – Inguar Defence. Команду інженерів зібрали із студентів. Для машини Inguar3 створили власне шасі, здатне тримати захист рівня STANAG 3, тобто витримувати влучання 7,62-міліметрових бронебійних куль, уламків від 155-міліметрового снаряда та підрив на протитанковій міні. Такого рівня захисту на серійних броньовиках не досягла жодна інша українська компанія.

Машина має високу прохідність завдяки кліренсу 45 см. Вона обладнана системою підкачки шин, яка дозволяє їх частково спускати для проходження болотної місцевості. Також встановлене блокування диференціалів, завдяки чому під час проходження важких перешкод крутяться всі чотири колеса.

Шини зсередини укріплені технологією run-flat, яка дозволяє машині рухатися навіть після ураження коліс. У салоні встановлені протимінні сидіння, системи пожежогасіння та фільтрації повітря на випадок хімічної атаки.

Бронеавтомобілі часто ламаються через помилки водіїв. Щоб нівелювати цей фактор, розробники встановили "розумну" систему управління та запобіжників, яка допомагає правильно управляти машиною.

Очікується, що при серійному виробництві один Inguar3 коштуватиме 16 млн грн. Наступним кроком має бути отримання сертифіката якості STANAG 3 від НАТО. Для проведення такої процедури машину треба вивезти за кордон, але правила цього не дозволяють.

Фото: Економічна правда