Незламні: 5 закладів Харкова, які відкрили під час повномасштабної війни

З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Харків зазнав (та продовжує зазнавати) суттєвих руйнувань через російські обстріли. Агресор прагне перетворити місто на руїну та зламати дух його мешканців.

Та харків’ян та Харків недарма порівнюють із залізобетоном. Протягом двох років активних обстрілів та майже щоденних руйнувань життя у місті триває, всупереч війні. Ба більше: у Харкові активно відкриваються нові заклади, кав'ярні та атмосферні фудспейси.

У цьому матеріали розкажемо вам про п'ятірку незламних кав'ярень (і не тільки), що відкрилися та працюють у Харкові з початку повномасштабного вторгнення. З міркувань безпеки ми не вказуватимемо адреси закладів, залишивши лінки на соцмережі.

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Кав'ярня “Для душі”

Відкриття цього кавового спейсу є уособленням харківської незламності. Адже знаходиться кав'ярня у Палаці праці. Нагадаємо, що 2 березня 2022 по цій будівлі вдарила російська ракета . Будівлю Палацу праці було суттєво пошкоджено. Тоді ж постраждала снікер-хімчистка Sneaker Mate , яка розташовувалася за тою ж адресою.

У вересні ж 2023 року тут відкрила свій простір для відвідувачів атмосферна та затишна кав'ярня “Для душі”. Як зазначають самі засновники, це місце must visit для душевних зустрічей.

Заклад має відкриту терасу, розташовану у внутрішньому дворику Палацу праці. Синьо-жовте полотно відокремлює територію кав’ярні від решти дворика, закриваючи наслідки влучання російської ракети.

Всередині кав'ярні все дуже естетично, інтер’єр виконано в м'яких світлих кольорах з акцентами зеленого кольору. У меню: різноманітні кавові напої, десерти на будь-який смак (від макарунів до тірамісу). Також заклад є pet-friendly, і тут дуже раді відвідувачам з пухнастими улюбленцями.

Години роботи: щодня з 8:30 до 21:00 (у вихідні дні – з 9:30).

Середній чек: 300-400 грн.

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Bunker Bar

Якщо раніше, до 24 лютого 2022 року, відкривати бар, паб чи кав'ярню у підвальному приміщенні було про радше андеграунд, то тепер це про безпеку та загальний тренд. Bunker Bar є одночасно і місцем відпочинку, і укриттям, і пунктом незламності, а ще й волонтерським хабом.

Бар створювали відповідно до всіх викликів прифронтового міста, тож фактично є мультипростором. Тут можна посмакувати стравами національної та європейської кухні, спробувати класичні та авторські напої. Окрім традиційного барного відпочинку, у Bunker Bar можна пограти в настільні ігри (про тематичні вечори повідомляють завчасно на сторінці закладу в Інстаграмі). Також Bunker Bar підходить для проведення різноманітних презентацій, виїзних семінарів, тренінгів та інших подібних заходів.

Приємний бонус: заклад здійснює адресну доставку.

Власники закладу підтримують ЗСУ, допомагають переселенцям, щонеділі передають їжу тим, хто її потребує, закривають збори. А також мають в меню страви та напої, частина грошей від продажу яких йде на допомогу захисникам та постраждалим від війни.

Години роботи: Заклад працює щодня з 9:00-22:00.

Середній чек: 400-500 грн.

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Франик

Історія цього кафе-пекарні — ще один зліпок сталевої волі та непохитності Харкова. Заклад відкрився у червні 2023 року на Майдані свободи, зовсім поруч з постраждалою від ракетного удару харківською ОДА. Кафе одразу привабило до себе купу відвідувачів неймовірною свіжою випічкою, паризьким вайбом та дуже привітним персоналом.

У ніч на 31 грудня 2023 року “Франик” постраждав внаслідок російської атаки по центру міста дронами-камікадзе . Приміщення закладу зазнало суттєвих руйнувань. Та вже 15 березня 2024 року заклад заявив про відновлення роботи, запрошуючи харків'ян та гостей міста на каву з фірмовими круасанами, сіннабонами, данішами та іншими солоними та солодкими смаколиками.

Зараз “Франик” працює у звичному режимі, пропонує випічку, що закохує та сніданки all day.

Години роботи: 9:00-21:00.

Середній чек: 300-500 грн.

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Dopamine

Власники цієї кав'ярні позиціюють її як місце, що виробляє гормон щастя, той самий дофамін, якого нам не вистачає у непрості часи війни. Заклад відкрився у квітні 2022 року. Спочатку працював в мінус, оскільки в місті на той момент залишилося близько 300 тисяч містян (на січень 2022 року у Харкові мешкало близько 1,5 млн осіб).

Та ближче до зими 2022 року харків'яни почали повертатися до міста, тож кількість відвідувачі кав'ярні почала збільшуватися. За словами власників кафе, причиною заснування закладу було сильне бажання повернутися до життя та атмосфери, яка була до війни.

У Dopamine баристи зважають на побажання гостей під час приготування кави та сезонних напоїв, тож за відгуками містян саме тут можна скуштувати найсмачнішу каву у Харкові. А також поласувати трубочками зі згущеним молоком, чізкейками, сирниками, лавандовим тортом зі смородиною та орео-чізкейком.

Тут раді гостям із чотирилапими улюбленцями, адже заклад є pet-friendly простором. А ще тут можна придбати патріотичні сувеніри (наприклад, піни).

Години роботи: щодня 8:00-21:00

Середній чек: 100-200 грн

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Трипіччя

Цей стихійний ресторан з українським смаком автентичної кухні в сучасній формі відкрився у вересні 2022 року. Коли потрапляєш до приміщення, тебе зустрічають рушники, атласні стрічки, гілля. Здається, ніби зайшов до старовинної корчми або таверни. Проте вайб старовини та традиції тут перегукується з сучасністю. У закладі лунає українська музика.

Концепція меню – це етнічні страви, яку кухарі ресторану готують більш сучасно та на авторський штиб. У закладі немає офіціантів та адмінів, людей обслуговують кухарі, адже вони як ніхто інший знають, як розповісти відвідувачу про ту чи іншу страву.

Наїдки у “Трипіччі” готують у трьох самостійно збудованих пічках. Тут вам запропонують томлені в гусятниці овочі, борщ у різних варіаціях, мариновані та квашені харчі, закрутки, пампухи та свинячий ошийок у буряковому квасі. Майже кожного дня ресторан пропонує нові позиції, доповнюючи їх авторськими рецептами.

А ще у “Трипіччі” відбуваються “здибанки”, музикальні благодійні заходи, проходять майстер-класи та інші культурні активності.

Ресторан здійснює адресну доставку на таксі.

Години роботи: щодня, крім понеділка 12:00 – 22:00

Середній чек: 300-400 грн.

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