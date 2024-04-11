"Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків із автовикупом: як це працює

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Валерія Гуржий
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"Укрзалізниця"запустила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу для всіх користувачів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Тепер для користувачів, авторизованих через Дія.Підпис, доступний моніторинг двох типів:

  • моніторинг на поїзди, які вже у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
  • моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі поїздів між обраними містами).

У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Для цього треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: при активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів, а у випадку, якщо моніторинг буде скасований або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на картку автоматично.

Коли необхідні квитки будуть знайдені, користувачі отримуватимуть пуш-сповіщення у застосунку. Якщо активована функція автовикупу, то користувачам приходитиме пуш-сповіщення про вже викуплені квитки.

Зазначається, що моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі, окрім Інтерсіті+ та прямого поїзда Київ - Відень. Проте є можливість отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

Фото: "Укрзалізниця"

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Опубліковано: 11 квітня 2024
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