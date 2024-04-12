На Поштовій Площі з'явився мурал на честь загиблого на війні Олександра "Моряка" Задорожнього

На набережній Київського річкового вокзалу, що поблизу станції метро Поштова Площа створили мурал, який присвячений загиблому військовослужбовцю Олександру "Моряку" Задорожному.

Про це пише "Вечірній Київ".

Чоловік народився 26 жовтня 1996 року в місті Нова Каховка Херсонської області. За два тижні до повномасштабного вторгнення Олександр разом з дружиною Марією повернулись до рідного міста. Там вони зустріли "руський мір" і одразу почали брати участь у мітингах проти загарбників.

Зі спогадів очевидців, окупанти стріляли в асфальт, аби розігнати народ. Також з верхніх поверхів окупованої міської ради росіяни скидали у натовп світло-шумові гранати. Це оглушало, виїдало очі, пекло зсередини.

Згодом Олександр був партизаном на окупованій території. Але після розмов про референдум, рублі та російські паспорти, подружжя все ж залишило рідне місто. Після двох місяців в окупації "Моряк" вирішив долучитись до сил оборони. Захисник загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині 14 березня 2024 року.

Дружина загиблого захисника також просить долучитись до підписання петиції, щодо присвоєння Олександру звання Героя України.