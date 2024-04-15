Інститут нацпам'яті не підтримує закриття музею Булгакова у Києві

В Інституті нацпам'яті заявили, що визнання російського класика Михайла Булгакова українофобом не може бути настановою до закриття Літературно-меморіального музею його імені в Києві.

Там також зауважили, що музей після повномасштабного вторгнення музей спрямував зусилля на свою якісну трансформацію.

Відомо, що науковці звернулися до Експертної комісії за додатковою перевіркою творів Булгакова, щоб чіткіше сформулювати результати попереднього аналізу, який був розкритикований музеєм.

“Визнання чи невизнання об’єктів (географічних об’єктів, назв юридичних осіб, пам’ятників і пам’ятних знаків), присвячених Михайлу Булгакову, символікою російської імперської політики не є “забороною Булгакова”, як уже встигли інтерпретувати висновки комісії деякі медіа, а також російська пропаганда", - сказано у заяві.

В Інституті нацпам'яті також запевнили, що у разі, якщо підтвердиться зневажливе ставлення Булгакова до українського державотворення, ідеї незалежної української республіки, виразні симпатії та промоція російського імперіалізму, шовіністичні висловлювання на адресу неросійських народів, а також участь у формаціях, які воювали з українськими підрозділами під час Української революції 1917-1921 років, то цілком правомірним є порушення питання щодо недоречності глорифікації та нормалізації його постаті у публічному просторі, а саме називання на його честь географічних об’єктів, юридичних осіб, встановлення пам’ятників та пам’ятних знаків.

Раніше ми писали, що експертна комісія Українського інституту національної пам’яті визнала письменника Михайла Булгакова символом російської імперської політики, а пам’ятники на його честь — пропагандою імперської політики рф. Після цього співробітники Музею Булгакова висловилися з приводу висновку Інституту пам’яті.

Фото: Вікіпедія