Книгарня-кав'ярня book.ua відкрила літній майданчик у внутрішньому дворику замка Барона

Книгарня-кав'ярня book.ua відкрила внутрішній дворик для відвідувачів біля замку Барона, що на Золотих воротах.

У закладі ви можете не лише обрати книги, а й скуштувати каву, десерти та вино. Також у кав'ярню-книгарню можна приходити з улюбленцями, адже заклад є pet friendly.

Де: вул. Миколи Лисенка 2/1

Графік роботи: щодня з 09:00 до 21:00

Ціни: лате - від 70 грн, еспресо - 40 грн, чай - від 50 грн, лимонад - від 100 грн, апельсиновий фреш - від 130 грн.

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