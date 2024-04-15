Книгарня-кав'ярня book.ua відкрила літній майданчик у внутрішньому дворику замка Барона

114
Валерія Гуржий
share share

Книгарня-кав'ярня book.ua відкрила внутрішній дворик для відвідувачів біля замку Барона, що на Золотих воротах.

У закладі ви можете не лише обрати книги, а й скуштувати каву, десерти та вино. Також у кав'ярню-книгарню можна приходити з улюбленцями, адже заклад є pet friendly.

Де: вул. Миколи Лисенка 2/1

Графік роботи: щодня з 09:00 до 21:00

Ціни: лате - від 70 грн, еспресо - 40 грн, чай - від 50 грн, лимонад - від 100 грн, апельсиновий фреш - від 130 грн.

Instagram

Хочете відвідавати заклад?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 квітня 2024
share share
На "Осокорках" відкрився заклад Litopys зі справжнім крафтовим пивом На "Осокорках" відкрився заклад Litopys зі справжнім крафтовим пивом Петиція щодо збереження садиби Зеленських набрала необхідну кількість голосів Петиція щодо збереження садиби Зеленських набрала необхідну кількість голосів Інститут нацпам'яті не підтримує закриття музею Булгакова у Києві Інститут нацпам'яті не підтримує закриття музею Булгакова у Києві Українські розробники запустили застосунок, який безкоштовно навчає тактичній медицині Українські розробники запустили застосунок, який безкоштовно навчає тактичній медицині
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.