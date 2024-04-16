“Укрзалізниця” і “Лавка Традицій” випустили фуд-бокси з продуктами вiд українських крафтових виробників

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Олександра Явник
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Укрзалізниця” разом з проєктом “Лавка Традицій” від “Сільпо” випустили серію подарункових наборів з продуктами від українських локальних виробників.

У сувенірних фуд-боксах – крафтові смаколики від 12 резидентів “Лавки Традицій” з усіх куточків України. Серед продуктів: варення з соснових шишок, бесарабські спеції, конопляна паста, закарпатські пряники з горіхами та багато іншого.

“Ми хотіли дати можливість кожному українцю та нашим іноземним друзям привезти з собою класний продукт з України. Тож ми об’єднали локальних виробників з усієї країни та створили ці бокси, аби вони вирушали у подорож з вами просто з залізничних вокзалів Києва та Львова, символізуючи гастрономічну спадщину України”, – кажуть автори ініціативи.

Що всередині

Подарунковий дроп від “Укрзалізниці” і “Лавки Традицій” налічує чотири бокси на будь-який смак: солоні та солодкі, великі і малі.

Бокс “Українські солодощі s” об’єднав в собі трьох продукти від виробників:

  • Овочеві цукати від “Київського Сухого Варення”
  • Кипрійний чай з дикою грушею та яблуком від Mol’Far
  • “Закарпатський пряник” з медово-горіховими смаколиками.

У боксі “Українські солодощі L” – п’ять виробників:

  • “Київське Сухе Варення” з овочевими цукатами
  • “Закарпатський Пряник”
  • Кипрійний чай від Molfar з Закарпаття
  • Варення з дикорослої ожини від “Дикороса”
  • Липовий мед від “Медик Ведмедик” з Чернігівщини.

У боксі “Солоний s” – селекція продуктів від трьох виробників:

  • “Київське Сухе Варення” з овочевими цукатами
  • WholesoMe + Only Oil з гарбузовою клітковиною та олією волоського горіха з Київщини
  • Корисні бурякові хлібці від Sunfill з Чернігова.

Бокс “Українське застілля” зібрав 9 локалів з усіх куточків країни:

  • Бджолиний пилок від “Медова еліта” з Київщини
  • Олія волоського горіха та гарбузова клітковина від WholesoMe + Only Oil
  • Овочеві цукати від “КСВ”
  • Натуральне варення з соснових шишок від “Бєляєв” з Полтавщини
  • Бурякові хлібці від Sunfill з Чернігова
  • Конопляна паста від Aumi з Одеси
  • Вишневий соус до м’яса від Mr.Caramba з Дніпропетровщини
  • “Закарпатський пряник”
  • “Бесарабські спеції”.

Кожна коробка завʼязана у яскравий вузлик, що при розпаковці перетвориться на бавовняну хустину-бандану з принтом (в маленьких наборах) або на скатертину (у великих).

Де шукати бокси

Автентичний фуд-мерч можна купити у магазинах УЗ “Залізна Крамниця”.

У Києві:

  • Вокзальна Площа, 1
  • Графік роботи: 9:00 по 23:00

У Львові:

  • Двірцева площа, 1
  • Графік роботи: 11:00 до 21:00
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Опубліковано: 16 квітня 2024
Укрзалізниця
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