“Укрзалізниця” і “Лавка Традицій” випустили фуд-бокси з продуктами вiд українських крафтових виробників
“Укрзалізниця” разом з проєктом “Лавка Традицій” від “Сільпо” випустили серію подарункових наборів з продуктами від українських локальних виробників.
У сувенірних фуд-боксах – крафтові смаколики від 12 резидентів “Лавки Традицій” з усіх куточків України. Серед продуктів: варення з соснових шишок, бесарабські спеції, конопляна паста, закарпатські пряники з горіхами та багато іншого.
“Ми хотіли дати можливість кожному українцю та нашим іноземним друзям привезти з собою класний продукт з України. Тож ми об’єднали локальних виробників з усієї країни та створили ці бокси, аби вони вирушали у подорож з вами просто з залізничних вокзалів Києва та Львова, символізуючи гастрономічну спадщину України”, – кажуть автори ініціативи.
Що всередині
Подарунковий дроп від “Укрзалізниці” і “Лавки Традицій” налічує чотири бокси на будь-який смак: солоні та солодкі, великі і малі.
Бокс “Українські солодощі s” об’єднав в собі трьох продукти від виробників:
- Овочеві цукати від “Київського Сухого Варення”
- Кипрійний чай з дикою грушею та яблуком від Mol’Far
- “Закарпатський пряник” з медово-горіховими смаколиками.
У боксі “Українські солодощі L” – п’ять виробників:
- “Київське Сухе Варення” з овочевими цукатами
- “Закарпатський Пряник”
- Кипрійний чай від Molfar з Закарпаття
- Варення з дикорослої ожини від “Дикороса”
- Липовий мед від “Медик Ведмедик” з Чернігівщини.
У боксі “Солоний s” – селекція продуктів від трьох виробників:
- “Київське Сухе Варення” з овочевими цукатами
- WholesoMe + Only Oil з гарбузовою клітковиною та олією волоського горіха з Київщини
- Корисні бурякові хлібці від Sunfill з Чернігова.
Бокс “Українське застілля” зібрав 9 локалів з усіх куточків країни:
- Бджолиний пилок від “Медова еліта” з Київщини
- Олія волоського горіха та гарбузова клітковина від WholesoMe + Only Oil
- Овочеві цукати від “КСВ”
- Натуральне варення з соснових шишок від “Бєляєв” з Полтавщини
- Бурякові хлібці від Sunfill з Чернігова
- Конопляна паста від Aumi з Одеси
- Вишневий соус до м’яса від Mr.Caramba з Дніпропетровщини
- “Закарпатський пряник”
- “Бесарабські спеції”.
Кожна коробка завʼязана у яскравий вузлик, що при розпаковці перетвориться на бавовняну хустину-бандану з принтом (в маленьких наборах) або на скатертину (у великих).
Де шукати бокси
Автентичний фуд-мерч можна купити у магазинах УЗ “Залізна Крамниця”.
У Києві:
- Вокзальна Площа, 1
- Графік роботи: 9:00 по 23:00
У Львові:
- Двірцева площа, 1
- Графік роботи: 11:00 до 21:00