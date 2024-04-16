У Бучі американські художники створили мурал на місці масового розстрілу цивільних

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Валерія Гуржий
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У Бучі відомі американські художники Bandit та Джоні створили мурал на місці масового розстрілу цивільних у рамках благодійного проєкту "Стійкі кольори".

Про це повідомили у Бучанській міській раді.

Мурал намалювали на будівлі "Агробудпостачу", де два роки тому російські окупанти масово розстріляли цивільних полонених. Тоді росіяни схопили перших жертв у будинку, де ті переховувалися. Зв’язаних бучанців піддали тортурам та жорстоко вбили.

Американські художники реалізовують свій благодійний проєкт ще з 2023 року. Тоді вони обрали українські міста та околиці села – Ірпінь, Буча, Дмитрівка, Харків та Ізюм. Востаннє художники приїжджали до Бучі у вересні минулого року, де створили мурали "Українська жінка" та "Питання часу".

Фото: Бучанська міська рада

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Опубліковано: 16 квітня 2024
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