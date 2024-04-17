У "Дії" з'явився освітній серіал для військових про пошук роботи

На онлайн-платформі "Дія.Цифрова освіта" вийшов освітній серіал "Як знайти бажану роботу після військової служби", який створений ветеранами для ветеранів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Курс дозволить учасникам бойових дій та ветеранам АТО/ООС на початку працевлаштування визначитися з напрямами, де можна реалізувати свої професійні навички, а також додатково підвищити розуміння важливого ставлення до ментального здоров'я та віри у власні сили. Освітній курс стане дороговказом у працевлаштуванні колишніх військовослужбовців, а також у перспективі розкриє потенціал для роботодавців.

Завдяки серіалу можна дізнатись:

що таке профорієнтація та як знайти професію, якою буде цікаво займатися;

як зробити резюме найбільш привабливим;

з’ясувати головні етапи пошуку роботи, зокрема, розміщення резюме, використання соцмереж та інших ефективних інструментів на шляху до роботи мрії;

про важливість підготовки до співбесіди та підходи її успішного проходження;

зрозуміти особливості працевлаштування та можливості на державній службі;

як знайти в собі сили, щоб облаштувати життя, отримати нову роботу і досягти успіху.

Подивитися серіал можна за посиланням.

Фото: Unsplash\Glenn Carstens-Peters