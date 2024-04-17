Українці створили і випробували підводний човен

Підводний човен Kronos компанії Highland Systems, яку засновали українці в Об'єднаних Арабських Еміратах, пройшов випробування для використання у військових цілях.

Про це пише Kyiv Post.

Зазначається, що підводний човен має інноваційний дизайн корпусу, який значно зменшує споживання палива, що приносить абсолютно нову концепцію у виробництво підводних човнів у всьому світі.

Човен вміщує 10 пасажирів та 1 командира-оператора. Також ним можна керувати дистанційно, у такому випадку дальність управління понад 250 км. Окрім того, субмарина може рухатися безшумно зі швидкістю 50 кілометрів на годину і стріляти торпедами. Сам човен оснащений шістьома торпедами Black Scorpion, які здатні уражати цілі на відстані до 3 км.

Фото: Kyiv Post