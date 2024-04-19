На території НАУ хотіли побудувати 15 ЖК

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Валерія Гуржий
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У Києві на території Національного авіаційного університету планували побудувати 15 ЖК.

Про це повідомила новопризначена в.о. ректорки НАУ Ксенія Семенова, пише Lb.ua.

За її словами, боротьба команди за те, щоб НАУ міг розвиватися як технічний університет, а не як ресурс для будівництва житлових комплексів триває з 2015 року.

"Тоді це були спроби робити якісь реформи знизу, але глобально нічого не змінилося", - каже вона.

Семенова розповідає, що попередник залишив по собі борги, договір на будівництво 15 житлових комплексів на території університету.

"Тільки заїжджай і будуй. Дуже багато викладачів пішли або в КПІ, або в Шевченка. І це теж несправедливо, бо держава встановила в цих університетах подвійні оклади праці. Чому? Вони кращі за нас? Як і хто це поміряв? Я вважаю, що це суто корпоративне лобіювання", - додала в.о. ректорки.

Раніше ми писали, що у листопаді 2021 року ДІАМ призупинила будівництво ЖК на території Національного авіаційного університету через розроблення проєктної документації з порушеннями законодавства у сфері містобудування, державних будівельних норм, стандартів та правил.

Раніше дозвіл на будівництво ЖК на 1659 квартир загальною площею понад 107 тисяч квадратних метрів на території НАУ видала уже розформована Державна архітектурно-будівельна інспекція. Ми розповідали про те, що протягом останніх двох тижнів свого існування ДАБІ видала понад 400 дозволів на будівництво.

Фото: НАУ

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Опубліковано: 19 квітня 2024
НАУ
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