З Голосіївського парку вивезли 10 тонн сміття

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Валерія Гуржий
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В рамках акції "Марш прибирання" волонтери UAnimals вивезли з Голосіївського парку 10 тонн сміття.

Про це повідомили у спільноті.

Загалом до акції доєдналося 150 людей, які під час прибирання знаходили у парку старі речі, брухт, бляшанки та "цілий гардероб, ще й зі взуттям на підборах".

Додається, що акція проходила не лише у Києві, а й парку "Розточчя" на Львівщині, "Кармелюкове Поділля" на Вінничині; "Хортиця" у Запоріжжі та "Гуцульщина" на Івано-Франківщині. На всіх цих локаціях волонтери зібрали 19,5 тонн сміття та непотребу.Окрім волонтерів до акції долучилися й співробітники ДСНС та працівники парків.

Фото: UAnimals

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Опубліковано: 22 квітня 2024
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