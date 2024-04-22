З Голосіївського парку вивезли 10 тонн сміття

В рамках акції "Марш прибирання" волонтери UAnimals вивезли з Голосіївського парку 10 тонн сміття.

Про це повідомили у спільноті.

Загалом до акції доєдналося 150 людей, які під час прибирання знаходили у парку старі речі, брухт, бляшанки та "цілий гардероб, ще й зі взуттям на підборах".

Додається, що акція проходила не лише у Києві, а й парку "Розточчя" на Львівщині, "Кармелюкове Поділля" на Вінничині; "Хортиця" у Запоріжжі та "Гуцульщина" на Івано-Франківщині. На всіх цих локаціях волонтери зібрали 19,5 тонн сміття та непотребу.Окрім волонтерів до акції долучилися й співробітники ДСНС та працівники парків.

Фото: UAnimals