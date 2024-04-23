На Оболоні розпочався демонтаж 50 МАФів: що буде на їхньому місці

На вулиці Володимира Івасюка, що на Оболоні розпочали демонтаж 50 МАФів.

Про це повідомили у Департаменті територіального контролю міста Києва.

Зазначається, що МАФи суттєво заважали роботам з благоустрою територій. Усім власникам надали локації для переміщення та повідомлено щодо необхідності у визначений термін перемістити свої споруди. У найближчий час фахівці КП "Київблагоустрій" мають прибрати близько 50 МАФів, а на звільненому місці облаштують тротуари та велодоріжки.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва