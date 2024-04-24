Butter Buro: фудбюро від українських шефинь запустили у Парижі

Українські шеф-кухарка Олександра Стукальська та шеф-кондитерка Аліна Прокопенко запустили фудбюро Butter Buro у Парижі.

Про це пише The Village Україна.

“Butter Buro — творча група, яка дає можливість відкрити їжу з різних сторін і ракурсів”, — описують концепцію власниці.

За їхніми словами, таку назву обрали, оскільки масло — це один із головних інгредієнтів для приготування десертів та різноманітних страв, а також добре відома паризька залежність.

У Butter Buro шефині займаються кейтерингом для брендів і виконують приватні замовлення, а також влаштовують концептуальні вечері. Серед їхніх клієнтів французький модний бренд Claudie Pierlot та парфумерний дім D’Orsay.

З часом Олександра Стукальська і Аліна Прокопенко хочуть відкрити також кулінарну студію для “гастрономічних зустрічей” та шоурум для продажу прикрас для столу і десертів.

Фото: Butter Buro/Instagram