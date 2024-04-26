Як цивільним потрапити на бажані посади у ЗСУ – інструкція від Lobby X

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Валерія Гуржий
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Українська платформа з працевлаштування та агенція з рекрутингу Lobby X створила інструкцію для цивільних, як потрапити на бажані посади до ЗСУ.

Аби потрапити на службу в обраний підрозділ та на бажану посаду необхідно:

  1. завчасно обрати вакансію

  2. успішно пройти співбесіду

  3. отримати рекомендаційний лист від майбутнього підрозділу
  4. з отриманим листом прийти в ТЦК для початку процесу призову

Наголошується, що рекомендаційні листи на службу в ЗСУ після початку процесу призову на етапах ТЦК, ВЛК або у навчальному центрі — не гарантують потрапляння в обраний підрозділ на обрану посаду.

Актуальні військові вакансії можна знайти сайті.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони разом з агентством Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України.

Фото: ЗСУ

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Опубліковано: 26 квітня 2024
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