Як цивільним потрапити на бажані посади у ЗСУ – інструкція від Lobby X

Українська платформа з працевлаштування та агенція з рекрутингу Lobby X створила інструкцію для цивільних, як потрапити на бажані посади до ЗСУ.

Аби потрапити на службу в обраний підрозділ та на бажану посаду необхідно:

завчасно обрати вакансію успішно пройти співбесіду отримати рекомендаційний лист від майбутнього підрозділу з отриманим листом прийти в ТЦК для початку процесу призову

Наголошується, що рекомендаційні листи на службу в ЗСУ після початку процесу призову на етапах ТЦК, ВЛК або у навчальному центрі — не гарантують потрапляння в обраний підрозділ на обрану посаду.



Актуальні військові вакансії можна знайти сайті.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони разом з агентством Lobby X запустили проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України.

Фото: ЗСУ