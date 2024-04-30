Забудовник "Ковальська" забрала позов проти активіста через будівництво на Жилянській

Забудовник "Ковальська" забрала позов проти активіста Дмитра Перова.

Про це він написав у своєму Facebook.

Компанія подола позов на активіста влітку 2023 року. Він стосувався будівництва на вулиці Жилянській, 47. Тоді забудовник почав розбирати та зносити будівлю 1860-х років, що була зразком ранньої забудови вулиці Жилянської, та заявляти, що вона не мала ніякої цінності.

"Компанія тоді просила 100 тисяч гривень за те, що я назвав будинок 1860 року цінним, а його збереження - важливим для історії України. Тепер, забравши позов, компанія де-юре визнала цінність останньої одноповерхової садиби вул. Жилянської, а від так - і неправомірність власних дій", - написав Перов.

Раніше ми писали, що у червні минулого року будинок почали розбирати і знесли. На місці садиби 19 століття планують звести багатофункціональний комплекс Nuvo Business Park.

Імовірно, садиба належала до території пивного заводу Йосифа Бродського. Краєзнавці зазначають, що споруду могли використовувати як місце для проживання працівників. У радянські часи це була територія молокозаводу на Жилянській, зокрема тут розміщувалася адміністрація підприємства. Після розпаду срср завод приватизували, він отримав нову назву ВАТ «Райдуга». У 1999 році завод викупили і назвали ЗАТ «Перший Київський молочний завод». З жовтня 2007 року завод перенесли в інше місце, а земельну ділянку за адресою вулиця Жилянська, 47 віддали під житлово-офісну забудову.

У 2021 році Київрада проголосувала за організаційні заходи щодо збереження київських історичних будівель ХІХ-ХХ століття, яким може загрожувати знищення або пошкодження. У цьому списку був і будинок по вулиці Жилянській, 47. У документі йшлосяпро рекомендації для власників утриматись від проведення робіт на цих ділянках.

Фото: Дмитро Перов