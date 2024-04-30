Кроп-топ – базовий елемент гардероба справжньої модниці

Топи, футболки зручний і улюблений одяг дівчат. Та найвищу модну сходинку зайняли кроп-топи. Це укорочена варіація майки, футболки, блузки, водолазки, светра, які ледь доходять до талії, роблячи на неї акцент. Fashion-бренди пропонують варіанти для будь-якого сезону та нагоди. Великий вибір модних моделей знайдете на https://www.sinsay.com/ua/uk/zhinka/odiah/futbolky/krop-topy.

Різновиди кроп-топів:

Бра, бандо – мають вигляд бюстгальтера. Перший з широкими або вузькими бретелями, другий без них.

Бюстьє – вкорочена варіація корсета.

Укорочені футболки, майки.

Короткі блузки різних фасонів.

Теплі варіанти – светри, лонсгліви, водолазки до талії.

Ніжні, вишукані з прозорих та мереживних матеріалів.

Мінімалістичні та оверсайз.

Стилісти підкреслюють універсальність кроп-топів, адже вони легко комбінуються з різними речами у стильні луки будь-якого стилю.

У яких стилях можна використовувати короткі топи?

Хоча цей модний вид одягу вирізняється мініатюрністю, з ним можна створювати безліч яскравих образів. Важливо лише правильно підібрати у комплект інші предмети гардероба та аксесуари. Найчастіше зустрічається він у яскравих та грайливих street style луках з джинсами, шортами, курткою бомбер, косухою.

Але кроп-топи ідеально вписуються у повсякденний кежуал – тут краще брати топ-блузку та класичні штани, або спідницю, але з високою посадкою. Додати ще піджак без ґудзиків, класичну сумку. Створити вишукане вечірнє вбрання допоможе стилізація мереживного, прозорого топа, або бюстьє зі штанами палаццо, спідницею-максі, медаксі, босоніжками на підборах.

Варто пам’ятати, що головний показник стилю аксесуари. Тому щоб образ був виразним та завершеним їх вибору слід приділити увагу.

Як модно носити кроп-топи цього сезону?

У сезоні 2024 короткі топи стануть фаворитами не тільки влітку. Fashion індустрія підготувала для осінніх та зимових аутфітів укорочені светри, водолазки, толстовки, лонсгліви. Якщо у спеку такі моделі носять просто так, то в холодну пору вони стають елементами багатошарового луку. Кроп-топ виграшна основа літнього, весняного, зимового образу, якщо нижня частина костюма підібрана правильно.

Замислилися як скласти стильний наряд з верхои бюстгальтера? Поєднати його можна з об’ємною сорочкою, широкими штанами, шортами, або спідницею міді та піджаком. У пару до топу-бюстьє у корсетному стилі надіньте джинсову спідницю, прямі класичні штани.

Як вибрати модель?

Кроп-топи річ універсальна, яка пасує кожній дівчині та жінці, додає в образ легкість та невимушеність. Варто лише правильно вибрати модель. При виборі слід керуватися такими параметрами:

довжина;

крій;

стиль;

матеріал.

Довжина моделей варіюється від коротких, що трохи нижче бюстгальтера до більш закритих. Універсальним варіантом є моделі, які та доходять лише до поясу спідниці, штанів, роблять акцент на талії. Вони пасують усім без виключення жінкам, які вміють вдало комбінувати в іншими речами.