На "Позняках" почали демонтовувати МАФи після аварії з трамваєм

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Валерія Гуржий
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У Києві поблизу станції метро "Позняки" демонтують МАФи після аварії за участі трамваю.

Про це пише "КИЇВ24".

Відомо, що комунальники прибрали 15 тимчасових споруд, які заважали руху до підземки та трамвая. Причиною демонтажу стала аварія, внаслідок якої трамвай врізався в кіоск та зійшов із рейок.

Унаслідок цього 1 людину госпіталізували. Протягом тижня балансоутримувачі мають очистити зелену зону від сміття.

Раніше ми писали, що у Києві продовжується чистка територій від незаконних кіосків. Цього разу МАФи демонтували на Академмістечку.

Фото: "КИЇВ24"

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Опубліковано: 03 травня 2024
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