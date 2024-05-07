Росіяни повністю знищили виробництво харківської мережі кав’ярень Kofein: як допомогти

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Наталія Габрух
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У ніч на Великдень росіяни повністю знищили виробництво харківської мережі кав’ярень Kofein.

Про це повідомляє Specialty Coffee Association of Ukraine.

Координаторка Specialty Coffee Association of Ukraine Крістіна Гавриш, закликає допомогти мережі кав’ярень Kofein.

“Саме у Великодню ніч наші колеги, наші друзі, компанія Kofein залишилася без власного виробництва. Терористи своїми ракетами вдарили по їх виробництву і зруйнували все вщент. На жаль, виробництво не підлягає відновленню”, — сказала у своєму зверненні Крістіна Гавриш.

Вона закликає підприємців та небайдужий кавовий бізнес надіслати смажену каву під фільтр та еспресо компанії Kofein.

Кав'ярня Kofein у Харкові

Також Specialty Coffee Association of Ukraine відкрили збір для допомоги Kofein, до якого можуть долучитися небайдужі українці. Надіслати кошти можна за посиланням.

Фото: Specialty Coffee Association of Ukraine

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Опубліковано: 07 травня 2024
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