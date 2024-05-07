Євген Клопотенко запустив сервіс замовлення шеф-кухаря додому: як ним користуватися
Кухар Євген Клопотенко запустив сервіс "Makitra", на якому додому можна замовити шеф-кухаря.
Про це Клопотенко написав у своєму Facebook.
Шеф-кухар купує необхідні продукти у вашому улюбленому магазині, готує та прибирає після себе на кухні.
Як це працює:
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обираєте дату, час та шефа
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обираєте бажані страви та вказуєте інформацію про ті продукти, які ви чи ваші близькі не вживаєте з різних причин
- сплачуєте замовлення онлайн. Оплата складається з вартості послуги та депозиту на продукти від 6000 грн. Кухар привозить продукти, всі чеки та повертає різницю вам на картку
- очікуєте на дзвінок або повідомлення в месенджері від менеджера
- зустрічаєте шефа у визначений час та проводите екскурсію кухнею
На сервісі можна замовити приготування їжі для сім’ї на щодень. За один візит шеф-кухар готує страви на 4-5 днів. Також доступне обслуговування сімейних обідів чи зустрічей з друзями.
Ознайомитися із сервісом можна за посиланням.
Опубліковано: 07 травня 2024