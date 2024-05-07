Євген Клопотенко запустив сервіс замовлення шеф-кухаря додому: як ним користуватися

Кухар Євген Клопотенко запустив сервіс "Makitra", на якому додому можна замовити шеф-кухаря.

Про це Клопотенко написав у своєму Facebook.

Шеф-кухар купує необхідні продукти у вашому улюбленому магазині, готує та прибирає після себе на кухні.

Як це працює:

обираєте дату, час та шефа обираєте бажані страви та вказуєте інформацію про ті продукти, які ви чи ваші близькі не вживаєте з різних причин сплачуєте замовлення онлайн. Оплата складається з вартості послуги та депозиту на продукти від 6000 грн. Кухар привозить продукти, всі чеки та повертає різницю вам на картку очікуєте на дзвінок або повідомлення в месенджері від менеджера зустрічаєте шефа у визначений час та проводите екскурсію кухнею

На сервісі можна замовити приготування їжі для сім’ї на щодень. За один візит шеф-кухар готує страви на 4-5 днів. Також доступне обслуговування сімейних обідів чи зустрічей з друзями.

Ознайомитися із сервісом можна за посиланням.