На Дарниці відкрили пивбар “Хмілевоз” із крафтовими напоями й авторськими хот-догами
На Дарниці відкрився пивбар “Хмілевоз” із понад 50 видами пива.
Тут можна скуштувати і класичні варіанти, і ексклюзивні марки від українських пивоварень. До пива пропонують різноманітні снеки і авторські хот-доги.
Окрім інтер’єру з затишними диваном і кріслами, заклад має літню терасу.
“Хмілевоз” проводить пивні дегустації, трансляції спортивних подій і музичні вечори. Також там можна пограти в настільні ігри.
Ціни: Ципа Петрос — 89 грн, Ципа Milk Stout — 99 грн, Гонір Blanch — 89 грн, Ципа Пломбір IPA — 99 грн
Адреса: вул. Сергія Набоки, 12
Режим роботи: щодня з 11:00 до 23:00
Фото: “Хмілевоз”
Опубліковано: 09 травня 2024