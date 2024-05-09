На Дарниці відкрили пивбар “Хмілевоз” із крафтовими напоями й авторськими хот-догами

На Дарниці відкрився пивбар “Хмілевоз” із понад 50 видами пива.

Тут можна скуштувати і класичні варіанти, і ексклюзивні марки від українських пивоварень. До пива пропонують різноманітні снеки і авторські хот-доги.

Окрім інтер’єру з затишними диваном і кріслами, заклад має літню терасу.

“Хмілевоз” проводить пивні дегустації, трансляції спортивних подій і музичні вечори. Також там можна пограти в настільні ігри.

Ціни: Ципа Петрос — 89 грн, Ципа Milk Stout — 99 грн, Гонір Blanch — 89 грн, Ципа Пломбір IPA — 99 грн

Адреса: вул. Сергія Набоки, 12

Режим роботи: щодня з 11:00 до 23:00

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Фото: “Хмілевоз”