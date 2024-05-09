На залізничному вокзалі Харкова відкрили інклюзивний зал очікування

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Валерія Гуржий
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На харківському залізничному вокзалі відкрився оновлений зал очікування для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Зал розташований ліворуч у центральному холі вокзалу, поруч із черговим та довідковим бюро. Він облаштований новими меблями, є кондиціонери та інші зручності. Крім того, тут є місця для встановлення колісних крісел. За відсутності електропостачання передбачено застосування альтернативного джерела живлення.

Нова вбиральня також адаптована для людей з інвалідністю та є безкоштовною для всіх пасажирів.

Окрім того, в укритті вокзалу, яке розташоване на цокольному поверсі головного залу, відкрито кімнату для відпочинку пасажирів з дітьми. Вона обладнана меблями, столом для сповивання дитини, кріслом для годування. Тут встановлені стійки для підзарядки гаджетів.

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Опубліковано: 09 травня 2024
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