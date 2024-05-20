З початку року більше половини ФОПів в Україні відкрили жінки: які сфери найпопулярніші

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Валерія Гуржий
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З початку 2024 року в Україні жінки створили понад 43 тисячі ФОПів, що становить 59% від усіх зареєстрованих ФОПів.

Про це повідомляє Опендатабот.

Чоловіки відкрили 30 496 нових справ за той самий час. Для порівняння, у 2021 році частка жінок складала 51% від загальної кількості новостворених ФОПів.

Найчастіше жінки-ФОПи обирають для своєї діяльності роздрібну торгівлю (68% жінок та 32% чоловіків), надання інших індивідуальних послуг (89% жінок та 11% чоловіків) та інформаційних послуг (63% жінок та 37% чоловіків).

У той же час чоловіки частіше обирають для себе комп’ютерне програмування (58% чоловіків та 42% жінок) та оптову торгівлю (52% чоловіків та 48% жінок).

Фото: Опендатабот, Unsplash\Gabrielle Henderson

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Опубліковано: 20 травня 2024
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