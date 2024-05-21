У Galeries Lafayette в Парижі відкрився корнер українського дизайнера Руслана Багінського

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Ірина Маймур
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Український дизайнер і засновник однойменного бренду Руслан Багінський відкрив попап у Galeries Lafayette в Парижі.

Корнер працюватиме з 17 травня до 30 червня за адресою 40 Bd Haussmann.

Його створили з українських матеріалів — натуральної необробленої деревини, ротангу і соломи.

У попапі представлена колекція весна-літо 2024, зокрема різні стилі головних уборів — від бейсболок до широкополих капелюхів. Усі головні убори бренду і тепер виготовляються вручну на власному виробництві в Україні.

"Galeries Lafayette — це не просто місце для шопінгу. Це місце з історією в понад 100 років. Багато дизайнерів пережили тут визначні моменти. Я пишаюся, що ми продовжуємо діалог про українське на такій масштабній платформі", — сказав Багінський.

Фото: Ruslan Baginskiy/Vogue.uа

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Опубліковано: 21 травня 2024
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