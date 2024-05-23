Троє підлітків з України написали книги про колонізацію Марсу разом з екс-консультантом NASA

Підлітки з Одеси Влад Андрухів та Ілля Гарбажій-Романченко та Ілля Жупанов з Києва спільно з екс-консультантом NASA канадцем Брюсом Каллоу написали дві науково-фантастичні книги про колонізацію Марсу.

Про це пише "Смарт освіта".

Першою вийшла книга "Червоний генезис" Влада Андрухіва та Іллі Гарбажій-Романченка. Це історія про сміливу та необхідну авантюру людства із колонізації Марса. У новелі читачі занурюються у світ високого ризику та наукових інновацій, де на тлі політичного маневрування та технічної точності розгортаються перегони за заснування колонії. Прочитати можна за посиланням.

Другою вийшла книга під назвою "Одіссея Червоного горизонту" Іллі Жупанова, яка є хронікою сміливої місії космічного корабля “Червоний горизонт” та його безстрашного екіпажу, які вирушають за межі Землі, щоб дослідити загадкову Червону планету. Прочитати її можна за посиланням.

Брюс Каллоу пише книги, викладає та протягом усього повномасштабного вторгнення волонтерить і допомагає Україні й українцям. Наразі він працює з новою групою підлітків для втілення на папері мрій про колонізацію вже іншої загадкової планети – Титана.