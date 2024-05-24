Біля кесона на Оболоні облаштують зону стритфуду: що там буде

На теплий період року біля кесона на Оболоні облаштують зону стритфуду.

Про це повідомляють на сторінці проєкту.

Локацію розташують в прилеглій громадській зоні. Територія є автономною від парку “Наталка”, але її облаштували з урахуванням оточуючого ландшафту, “щоб бути максимально органічною до звичної панорами”.

На локації працюватиме ресторанна група Table Talk, серед проєктів якої, зокрема, ресторан “Прага”.

Вивіз сміття організують з допомогою електромобілів коштом оператора.

“Однак ми усвідомлюємо, що відвідувачі можуть брати страви та напої в форматі takeaway і це може збільшити навантаження на інфраструктуру парку. Тож з адміністрацією буде укладений договір на компенсацію робіт із вивозу цих додаткових обсягів”, – додають вони.

Також на локації облаштують вбиральню – вона буде розташована в дальній частині ділянки.

Раніше ми писали, що цьогоріч у кесоні на Оболоні відкриють громадський простір . Після війни — концерт-хол.

Кесон на Оболоні почали будувати ще в 1926 році. Тоді він мав стати одним із секретних тунелів під Дніпром. Але початковий план так і не виконали, і в 1949 році будівництво остаточно закинули.

Нагадаємо що в 1993 році кесон передали в приватну власність. Пізніше його багато разів перепродавали.

Будівельні роботи на кесоні на Оболоні стартували у 2021 році. До цього з 2018-го там вели підготовчі роботи, які не потребували спеціальних дозволів.

Депутат Київради у вересні 2022 року повідомив, що кесон у парку “Наталка” реконструюють незаконно , без необхідних дозволів. Раніше активісти ГО «Парк Наталка» пропонували перетворити кесон на артпростір.

У травні 2023 року департамент міського благоустрою КМДА видав дозволи на будівельні та земляні роботи у парку “Наталка” ТОВ “Гювексхаус”, що проводить капітальний ремонт кесону.

Фото: Кесон на Оболоні