На Київщині у власність громади повернули земельну ділянку на березі Десни вартістю понад 50 млн гривень
На Київщині територіальній громаді повернули земельну ділянку на березі річка Десна вартістю понад 50 млн грн.
Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.
На даний час право власності на вказаний об’єкт зареєстровано за Зазимською сільською радою Броварського району.
У суді довели, що на підставі рішення органу місцевого самоврядування земельна ділянка протиправно була відведена у приватну власність громадянина для ведення індивідуального садівництва. Ця ділянка повністю накладається на 100-метрову захисну смугу річки Десна, а відтак має перебувати виключно у комунальній власності, оскільки належить до земель водного фонду.
Фото: Вікіпедія
Опубліковано: 24 травня 2024