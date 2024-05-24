На Київщині у власність громади повернули земельну ділянку на березі Десни вартістю понад 50 млн гривень

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Валерія Гуржий
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На Київщині територіальній громаді повернули земельну ділянку на березі річка Десна вартістю понад 50 млн грн.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

На даний час право власності на вказаний об’єкт зареєстровано за Зазимською сільською радою Броварського району.

У суді довели, що на підставі рішення органу місцевого самоврядування земельна ділянка протиправно була відведена у приватну власність громадянина для ведення індивідуального садівництва. Ця ділянка повністю накладається на 100-метрову захисну смугу річки Десна, а відтак має перебувати виключно у комунальній власності, оскільки належить до земель водного фонду.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 24 травня 2024
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