В Ірпені відкрився перший безоплатний реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю

В Ірпені відкрили перший безоплатний денний реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

У реабілітаційному центрі є:

кімната сенсорної терапії;

кімната для масажу та фізіотерапії;

кабінет дефектолога;

приміщення для роботи з психологами;

навчальні класи;

інклюзивні кухні та вбиральні.

Проєктом також передбачені лекції для батьків з адаптації дітей, індивідуальні заняття, майстер-класи, арттерапія.

Центр розташований за адресою вул. Василя Стуса, 56 та працює з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 18:00. Телефон для довідок – 0683081826.

Фото: Олександр Маркушин