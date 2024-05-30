В Ірпені відкрився перший безоплатний реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю

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Валерія Гуржий
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В Ірпені відкрили перший безоплатний денний реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

У реабілітаційному центрі є:

  • кімната сенсорної терапії;
  • кімната для масажу та фізіотерапії;
  • кабінет дефектолога;
  • приміщення для роботи з психологами;
  • навчальні класи;
  • інклюзивні кухні та вбиральні.

Проєктом також передбачені лекції для батьків з адаптації дітей, індивідуальні заняття, майстер-класи, арттерапія.

Центр розташований за адресою вул. Василя Стуса, 56 та працює з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 18:00. Телефон для довідок – 0683081826.

Фото: Олександр Маркушин

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Опубліковано: 30 травня 2024
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