В Ірпені відкрився перший безоплатний реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю
В Ірпені відкрили перший безоплатний денний реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами.
Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
У реабілітаційному центрі є:
- кімната сенсорної терапії;
- кімната для масажу та фізіотерапії;
- кабінет дефектолога;
- приміщення для роботи з психологами;
- навчальні класи;
- інклюзивні кухні та вбиральні.
Проєктом також передбачені лекції для батьків з адаптації дітей, індивідуальні заняття, майстер-класи, арттерапія.
Центр розташований за адресою вул. Василя Стуса, 56 та працює з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 18:00. Телефон для довідок – 0683081826.
Фото: Олександр Маркушин
Опубліковано: 30 травня 2024