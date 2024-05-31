Фільм "Ми були рекрутами" за місяць зібрав у прокаті понад 5,2 млн грн

За чотири тижні у прокаті документальний фільм "Ми були рекрутами" зібрав понад 5,2 млн грн у національному прокаті.

Про це повідомив режисер стрічки Любомир Левицький, пише Forbes.

З 2 по 30 травня тривав національний прокат стрічки. За цей час глядачі придбали понад 32 000 квитків, які принесли понад 5,2 млн грн касових зборів. Окремі кінотеатри продовжили покази фільму, тож бокс-офіс буде зростати. Також спеціальні покази фільму організують для Пентагону, Сенату та дипломатів.

Зібрані 5,2 млн грн – другий за бокс-офісом результат для документальних стрічок після оскароносного "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова.

Частина коштів піде на закупівлю роботизованих систем для Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Сюжет "Ми були рекрутами" описує шлях військового від перших кроків під час курсу молодого бійця до дій на лінії бойового зіткнення. Про нього розповідає 19-річний новобранець з позивним "Журналіст", якого грає Борис Савенко. Історії з війни – реальні. Їх розповідають бійці Третьої окремої штурмової бригади з позивними "Схід", "Док", "Хата", "Істок", "Дацик", "Хельга", "Тоха" та "Хмурий". Вони говорять про себе мотивацію служити, роботу на фронті та думки про війну.

За словами Левицького, у фільму кілька місій. Перша – дати мотивацію тим, хто знецінює себе як одиницю в боротьбі за перемогу. Друга – показати військовим себе зі сторони.

Фото: Кадр з фільму. B&H Film Distribution Company