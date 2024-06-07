У Львові історичний будинок перебуває в аварійному стані: що потрібно для його порятунку

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Валерія Гуржий
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Історичний будинок на Городоцькій, 193 перебуває в аварійному стані, а на першочергові заходи з його порятунку потрібно 1,5 млн гривень.

Про це повідомляє Tvoemisto.tv.

Будинок споруджений ще у 1901 році. Тут розташовувався гостьовий двір. Зараз у цій будівлі розташовані навчальні лабораторії Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну. Як повідомив директор Центру Роман Вороняк, з минулого року через аварійний стан будинок не експлуатується. Останній ремонт тут відбувався 10 років тому, тоді частково змінили дах.

Будинок не передали в комунальну власність, і він є на балансі Міністерства освіти, однак Київ виконує лише державні субвенції на виплату зарплат працівникам навчального закладу. За словами Вороняка, особливо на стан споруди вплинули ремонти на вулиці Городоцькій та те, що до нього кріпилися тримачі для тролейбусної лінії.

Зараз аварійний стан історичної будівлі погіршується: збільшуються тріщини та просіла стеля. Сама споруда ще більше нахилилась в сторону вулиці Городоцької. Роман Вороняк наголошує, що особливо критичний другий поверх, а стеля може обвалитися в будь який момент.

Міська комісія, яка оглянула історичну будівлю, попередньо вирішили допомогти в її порятунку. Зокрема, вирішили написати відповідну програму та оновити техніко-економічне обґрунтування. Також, за словами депутата ЛМР Юрія Гриніва, кошти можна було закласти окремим пунктом у бюджет розвитку на цей рік. За попереднім розрахунком, вартість робіт мала би становити близько 1,5 млн гривень.

За ці кошти потрібно зробити першочергові протиаварійні заходи, а це – укріпити фундамент та дах, зробити армопояс. Подальші роботи училище готове зробити за свій кошт.

Фото: Тарас Бабенчук

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Опубліковано: 07 червня 2024
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