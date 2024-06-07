На Харківському масиві відкрили ресторан “Крим і Рим” із кримськотатарською та італійською кухнею

На Харківському масиві запрацював ресторан “Крим і Рим” із контактною барною стійкою та дров’яною піччю.

Як зрозуміло із назви, у меню закладу поєднали страви кримськотатарської (мезе, чебуреки, шурпа, баранина з печі) та італійської кухні (антипасті, капрезе, мінестроне, піца і паста).

У барній карті є настоянки, класичні коктейлі та міцний алкоголь.

“Крим і Рим” позиціонує себе як pet-friendly.

Ціни: чебурек (яловичина/баранина/сир) — 90/100/90 грн, піца з цукіні та рікотою — 240 грн, мезе — 200 грн, овочевий мінестроне з пармезаном — 110 грн, салат з овечим сиром, виноградом та куркою з печі — 200 грн

Адреса: вул. Братства Тарасівців, 3

Режим роботи: щодня з 12:00 до 22:00

Instagram

Фото: “Крим і Рим”