Дубілет запустив безкоштовний сервіс для підпису та обміну документам

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Валерія Гуржий
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В Україні запустять новий безкоштовний сервіс для підпису та обміну документами "Дубідок" (Dubidoc), яким можуть користуватися всі українці — як для особистих справ, так і для бізнесу.

Про це повідомив голова Fintech Farm Дмитро Дубілет.

За його словами, сервіс простий та мінімалістичний. Якщо треба підписати документ, то просто відкриваєте його через Dubidoc і підписуєте через "Дію", а потім ділитись з ким треба. Є веб-версія, а також застосунки iOS і Android. Також у сервісі є зручний доступ для бухгалтерів, сортування по тегам та інші зручні фічі.

Для того, аби скористатися сервісом необхідно залишити свій емейл на сайті сервісу. Наступного тижня перші користувачі отримують запрошення.

Фото: Unsplash\Glenn Carstens-Peters

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Опубліковано: 07 червня 2024
документы сервіси
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