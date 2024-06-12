У Львові відкрили книгарню для інтровертів: як вона працює

У Львові відкрили “Книгарню артефактів”, де буде комфортно інтровертам.

Тут можна купити книгу чи проконсультуватися, не говорячи жодного слова. Покупцеві достатньо написати повідомлення — в чаті книгарні, у своєму телефоні або у записнику на касі — й показати його.

“Ви можете почуватися ніби невидимкою — ніхто вас не турбуватиме”, — зазначають у просторі.

Заклад відкрила інтровертка Еліс.

“Я працюю в книгарні сама, без працівників. Інколи мені допомагає хтось із синів. Але в основному я тут сама”, — пояснює вона.

У “Книгарні артефактів” є сучасна популярна література українських видавництв й книги англійською мовою, видання для дітей та підлітків, закладки, стікери, книжкова канцелярія і металеві кутики для книг.

Простір облаштували у стилі старих англійських книгарень. Він обставлений антикварними меблями. Також у книгарні є фісгармонія – невеликий орган.

Адреса: вул. Личаківська, 9

Режим роботи: понеділка по четвер з 11:00 до 20:00, а в суботу й неділю — з 11:00 до 18:00. П’ятниця — вихідний.

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Фото: “Книгарня артефактів”