Фотографія жительки Херсону увійшла до списку переможців премії "Портрет людяності"

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Валерія Гуржий
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Британський фотограф Едвард Метьюз із фотографією жительки Херсону опинився серед переможців премії "Портрет людяності" (Portrait of Humanity) у 2024 році.

Про це пише "Суспільне Культура" із посиланням на The Guardian.

Всього переможців цього року 30. На фотографії жителька Херсону зображена із речима, які постраждали через затоплення її будинку після руйнування росіянами дамби у Новій Каховці.

Роботи переможців покажуть на глобальній виставці, яка пройде від Fotofestiwal Łódź у Польщі до Four Corners у Лондоні, а також на Індійському фотофестивалі. Крім того, усі 200 робіт, внесені до шортліста, опублікують у виданні "Портрет людства. Том 6" (Portrait of Humanity Volume 6).

Премія "Портрет людяності" (Portrait of Humanity) від Британського журналу фотографії (British Journal of Photography) повертається вже шостий рік, щоб "вшанувати різноманітність, спільноту та єдність через фотографію".Організатори зазначають, що ця премія є "закликом до єдності, а також нагадуванням про спільну боротьбу проти найбільших викликів людства: захист довкілля, вибір власного тіла, право бути й кохати того, кого ми хочемо".

Фото: British Journal of Photography

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Опубліковано: 13 червня 2024
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