Дивіться, яке поле червонокнижних диких орхідей виявили на Київщині

Біля Клавдієво на Київщині виявили ціле поле диких орхідей, які занесені до Червоної книги України.

Про це повідомили у Київському еколого-культурному центрі.

На локації знайшли біля 50 квітів. Тут організація планує створити заказник для їх збереження та охорони. Зазначається, що ця орхідея зветься пальчатокорінник м'ясочервоний. У природі її знищює забудова та розорювання луків.

Фото Л. Дробот, КЕКЦ