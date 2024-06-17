Дивіться, яке поле червонокнижних диких орхідей виявили на Київщині

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Валерія Гуржий
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Біля Клавдієво на Київщині виявили ціле поле диких орхідей, які занесені до Червоної книги України.

Про це повідомили у Київському еколого-культурному центрі.

На локації знайшли біля 50 квітів. Тут організація планує створити заказник для їх збереження та охорони. Зазначається, що ця орхідея зветься пальчатокорінник м'ясочервоний. У природі її знищює забудова та розорювання луків.

Фото Л. Дробот, КЕКЦ

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Опубліковано: 17 червня 2024
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