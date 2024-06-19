Біля Контрактової площі відкрили заклад із пастою у форматі to go
Біля Контрактової площі запрацював заклад Pasta Co 1992 з італійським стритфудом — фетучіні з вершками і пармезаном.
“Смак Італії в кожному pastapiece”, — говорять у Pasta Co 1992.
До фетучіні пропонують різноманітні соуси (песто, болоньєзе, карбонара тощо) та додатки (курку, бастурму, гриби, креветки, кукурудзу, оливки, в’ялений помідор).
Ціни: фетучіні з вершками і пармезаном (М) — 135 грн, фетучіні з вершками і пармезаном (L) — 165 грн
Адреса: вул. Нижній Вал 27/29
Режим роботи: щодня з 08:00 до 21:00
Фото: Pasta Co 1992
Опубліковано: 19 червня 2024