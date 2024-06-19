Біля Контрактової площі відкрили заклад із пастою у форматі to go

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Ірина Маймур
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Біля Контрактової площі запрацював заклад Pasta Co 1992 з італійським стритфудом — фетучіні з вершками і пармезаном.

“Смак Італії в кожному pastapiece”, — говорять у Pasta Co 1992.

До фетучіні пропонують різноманітні соуси (песто, болоньєзе, карбонара тощо) та додатки (курку, бастурму, гриби, креветки, кукурудзу, оливки, в’ялений помідор).

Ціни: фетучіні з вершками і пармезаном (М) — 135 грн, фетучіні з вершками і пармезаном (L) — 165 грн

Адреса: вул. Нижній Вал 27/29

Режим роботи: щодня з 08:00 до 21:00

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Фото: Pasta Co 1992

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Опубліковано: 19 червня 2024
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