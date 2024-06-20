Україна посіла друге місце в Європі за кількістю компаній у сфері штучного інтелекту

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Валерія Гуржий
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Україна посідає друге місце за кількістю AI-компаній серед країн Центральної та Східної Європи.

Про це повідомляє міністр цифрої трансформації Михайло Федоров.

Усього в Україні налічується понад 240 компаній у сфері штучного інтелекту, серед яких - Grammarly, Preply та People ai. Три найбільші українські AI-стартапи оцінюються в понад 14,5 млрд доларів.

За останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у 5 разів, і зараз це 5 200 професіоналів. Це шалений показник. Очікується, що це число виросте на 330% у наступні кілька років. Чим більше якісних кадрів, тим більше компаній та інноваційних AI-рішень.

Щоб збільшити кількість спеціалістів, потрібно перезавантажувати освіту. Зараз в Україні відкрито 106 навчальних програм зі штучного інтелекту. Ключовий крок для підготовки сильних спеціалістів — налагодження співпраці між університетами та AI-компаніями, щоб студенти мали доступ до практичних знань і досвіду.

Фото: Unsplash\Steve Johnson

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Опубліковано: 20 червня 2024
Украина штучний інтелект
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