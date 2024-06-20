В Англії екоактивісти пофарбували помаранчевою фарбою Стоунгендж

В Англії двоє екоактивістів із кліматичного руху Just Stop Oil розпилили порошкову помаранчеву фарбу на Стоунгендж.

Про це повідомляє BBC.

У кліматичному русі повідомили, що помаранчевою порошковою фарбою виявилося кукурудзяне борошно, яке швидко змиється дощем. Підозрюваних 21-річного студента Оксфорду Ніама Лінча та 73-річного Раджана Найда з Бірмінгема затримала поліція.

Прем’єр-міністр Ріші Сунак назвав подію "ганебним актом вандалізму". Також археолог і автор книги “Як будували Стоунгендж” Майк Піттс вважає, що наслідки акції потенційно досить тривожні. За його словами, поверхні мегалітів, які протягом десятиліть були захищені, дуже чутливі: вони повністю вкриті доісторичними позначками, тому будь-яке пошкодження поверхні каменів викликає величезне занепокоєння.

У кліматичному русі Just Stop Oil закликають новий парламент Великої Британії узгодити з іншими урядами спільний план припинення видобутку і спалювання нафти, газу і вугілля до 2030 року.

Фото: Just Stop Oil