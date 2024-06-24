Український проєкт "Мед мінних полів" отримав нагороду на Каннських левах

Український проєкт “Мед мінних полів” компанії Kernel отримав бронзу на Cannes Lions 2024 – престижному фестивалі творчості та креативної реклами.

“Мед мінних полів” - це лімітований продукт, створений для привернення уваги міжнародної спільноти до проблем замінованості України. Він призначений для розсилок дипломатам в межах протоколів та впливовим громадянам інших країн. Завдяки даному проєкту є можливість залучити до розмінування українських земель ще більше міжнародних партнерів і донорів.

Проєкт створила компанія Saatchi & Saatchi Ukraine разом з агрохолдингом Kernel, МЗС України, Спілки пасічників України та Dronarium Ukraine.

Cannes Lions вважається “Оскаром” у сфері креативу. Ним нагороджують тих, хто зробив видатний внесок у творчу галузь.

Фото: minefieldshoney.onepage.me