Український проєкт "Мед мінних полів" отримав нагороду на Каннських левах

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Валерія Гуржий
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Український проєкт “Мед мінних полів” компанії Kernel отримав бронзу на Cannes Lions 2024 – престижному фестивалі творчості та креативної реклами.

“Мед мінних полів” - це лімітований продукт, створений для привернення уваги міжнародної спільноти до проблем замінованості України. Він призначений для розсилок дипломатам в межах протоколів та впливовим громадянам інших країн. Завдяки даному проєкту є можливість залучити до розмінування українських земель ще більше міжнародних партнерів і донорів.

Проєкт створила компанія Saatchi & Saatchi Ukraine разом з агрохолдингом Kernel, МЗС України, Спілки пасічників України та Dronarium Ukraine.

Cannes Lions вважається “Оскаром” у сфері креативу. Ним нагороджують тих, хто зробив видатний внесок у творчу галузь.

Фото: minefieldshoney.onepage.me

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Опубліковано: 24 червня 2024
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