В університеті Шевченка працюють над створенням сонячних панелей на гнучкій підкладці: в чому їх унікальність

У КНУ імені Шевченка науковці працюють над створенням сонячних панелей на гнучкій підкладці.

Про це розповів професор кафедри оптики Фізичного факультету Сергій Кондратенко.

За його словами, такі панелі за задумом дослідників можна буде використовувати на будь-якій поверхні. Наприклад, можна буде перетворити стіни будинків на генератори, що відкриває нові перспективи зеленої енергетики.

Наразі команда розробляє та тестує лабораторні зразки, що у майбутньому дасть можливість запустити власне виробництво в Україні.