ЄС виплачуватиме допомогу українським біженцям, які повертатимуться додому після війни: що ще прийняли у ПАРЄ

359
Валерія Гуржий
share share

Після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн.

Відповідну резолюція ухвалили в ПАРЄ, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Також на засіданні ухвалили:

  • визнання медичних документів і статус інвалідності українських біженців у ЄС;
  • надання офіційного статусу пенсіонерів для українських біженців у ЄС;
  • викладання української мови для українських дітей у навчальних закладах ЄС.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 27 червня 2024
share share
Куди поїхати з Києва на вихідні: 5 ферм для короткої гастро-подорожі Куди поїхати з Києва на вихідні: 5 ферм для короткої гастро-подорожі Дивіться, який вигляд має щойно відкритий терапевтичний сад на Подолі Дивіться, який вигляд має щойно відкритий терапевтичний сад на Подолі Уздовж проспекту Бажана висадили багаторічні трави для захисту від шуму й пилу з дороги Уздовж проспекту Бажана висадили багаторічні трави для захисту від шуму й пилу з дороги В Одесі побудують сміттєспалювальний завод, що вироблятиме електрику й тепло В Одесі побудують сміттєспалювальний завод, що вироблятиме електрику й тепло
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.