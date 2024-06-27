ЄС виплачуватиме допомогу українським біженцям, які повертатимуться додому після війни: що ще прийняли у ПАРЄ

Після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн.

Відповідну резолюція ухвалили в ПАРЄ, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Також на засіданні ухвалили: