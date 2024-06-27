ЄС виплачуватиме допомогу українським біженцям, які повертатимуться додому після війни: що ще прийняли у ПАРЄ
Після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн.
Відповідну резолюція ухвалили в ПАРЄ, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.
Також на засіданні ухвалили:
- визнання медичних документів і статус інвалідності українських біженців у ЄС;
- надання офіційного статусу пенсіонерів для українських біженців у ЄС;
- викладання української мови для українських дітей у навчальних закладах ЄС.
Опубліковано: 27 червня 2024
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