Українець створив застосунок "Спимо вчасно", який допоможе виправити режим сну

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Валерія Гуржий
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Український розробник Олександр Галковський створив застосунок "Спимо Вчасно", який допоможе налагодити режим сну.

Про це він розповів на платформі DOU.

Як це працює:

  • встановлюєте бажаний графік сну. Коли йдете спати то ви "клікаєте" на сон і ніч починається. Програма моніторить скільки ви користувались телефоном вночі, коли пішли спати і коли прокинулись;
  • на основі цих даних вираховується "оцінка" ночі. Прогресом можна поділитися з друзями, щоб замотивувати і себе, і їх.

Також застосунок будує графіки та статистику по ночах – оцінки, загальний час сну, середній час сну, збіг з графіком тощо. Основна ідея в тому, що отримання досягнень і поширення гарних результатів замотивує людину дотримуватись графіку. Але, якийсь відсоток відхилення від графіку можливий і це допускається у застосунку.

Завантажити застосунок можна як для iPhone, так і для Android.

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Опубліковано: 01 липня 2024
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