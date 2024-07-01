Українець створив застосунок "Спимо вчасно", який допоможе виправити режим сну

Український розробник Олександр Галковський створив застосунок "Спимо Вчасно", який допоможе налагодити режим сну.

Про це він розповів на платформі DOU.

Як це працює:

встановлюєте бажаний графік сну. Коли йдете спати то ви "клікаєте" на сон і ніч починається. Програма моніторить скільки ви користувались телефоном вночі, коли пішли спати і коли прокинулись;

на основі цих даних вираховується "оцінка" ночі. Прогресом можна поділитися з друзями, щоб замотивувати і себе, і їх.

Також застосунок будує графіки та статистику по ночах – оцінки, загальний час сну, середній час сну, збіг з графіком тощо. Основна ідея в тому, що отримання досягнень і поширення гарних результатів замотивує людину дотримуватись графіку. Але, якийсь відсоток відхилення від графіку можливий і це допускається у застосунку.

Завантажити застосунок можна як для iPhone, так і для Android.