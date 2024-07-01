Український бізнес, який постраждав від війни, може отримати фінансову допомогу: як податися

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps розпочала другу фазу Програми підтримки економічної стійкості України, яка допомагає відновити або розширити бізнес, який постраждав від війни.

Про це сказано на сайті організації.

Програма поширюється у місті Київ, Київській та Дніпропетровській області для місцевого або релокованого бізнесу, що постраждав від війни та потребує коштів для відновлення, переорієнтації чи розширення своєї діяльності. Відбір учасників здійснюватиметься на конкурсній основі.

Очікується, що завдяки отриманій допомозі бізнес зможе відновити або розширити свою діяльність з фокусом на створення або збереження робочих місць для внутрішньо переміщених осіб і постраждалого від війни населення.

Середній розмір фінансової допомоги складає 20 000 доларів США у гривневому еквіваленті за актуальним курсом НБУ, що надається на придбання виробничих основних засобів. Одержувач допомоги має здійснити облік, повний розрахунок та оплату всіх податків відповідно до чинного законодавства України.

Умови участі в програмі:

офіційна реєстрація та відсутність юридичних і правових перешкод для підприємницької діяльності згідно з вимогами українського законодавства;

створення або збереження мінімум трьох робочих місць для ВПО або постраждалого населення;

інвестиція власних коштів до 50% від суми фінансової допомоги.

Відбір учасників здійснюватиметься на конкурсній основі за критеріями:

чітка аргументація необхідності надання фінансової допомоги;

відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми підтримки;

життєздатність бізнес-ідеї, яка передбачає збільшення прибутку в результаті впровадження;

реалістичність бізнес-плану та чітке розуміння його імплементації;

релевантний досвід ведення бізнесу;

відсутність зауважень до ділової репутації заявника.

Для подання заявки на участь у програмі достатньо заповнити анкету після реєстрації на головній сторінці сайту.

Фото: Unsplash\Tyler Franta