Дивіться, який вигляд після реконструкції має площа перед Музеєм Писанки у Коломиї
У Коломиї реконструювали площу перед Музеєм Писанки.
Про це повідомляє NЕ:Urban.
На площі облаштували сухий фонтан, встановили якісні вуличні меблі та передбачили хороше освітлення. Для мощення використана безфаскова плитка двох кольорів. Усі кути – заокруглені. Високі саджанці скоро стануть повноцінними деревами. Згідно концепції, площа має бути доповнена багаторічниками.
Відомо, що проєктанти зробили невелику помилку у рівнях, тому камера з обладнанням для фонтану виконана над землею. Аби бетонний об’єм не псував площу, його декорували габіонами. Площа виконана за бюджетні кошти, а фонтан – за кошти забудовника.
Фото: NЕ:Urban
Опубліковано: 02 липня 2024
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