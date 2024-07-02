Дивіться, який вигляд після реконструкції має площа перед Музеєм Писанки у Коломиї

У Коломиї реконструювали площу перед Музеєм Писанки.

Про це повідомляє NЕ:Urban.

На площі облаштували сухий фонтан, встановили якісні вуличні меблі та передбачили хороше освітлення. Для мощення використана безфаскова плитка двох кольорів. Усі кути – заокруглені. Високі саджанці скоро стануть повноцінними деревами. Згідно концепції, площа має бути доповнена багаторічниками.

Відомо, що проєктанти зробили невелику помилку у рівнях, тому камера з обладнанням для фонтану виконана над землею. Аби бетонний об’єм не псував площу, його декорували габіонами. Площа виконана за бюджетні кошти, а фонтан – за кошти забудовника.

Фото: NЕ:Urban