Дивіться, який вигляд після реконструкції має площа перед Музеєм Писанки у Коломиї

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Валерія Гуржий
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У Коломиї реконструювали площу перед Музеєм Писанки.

Про це повідомляє NЕ:Urban.

На площі облаштували сухий фонтан, встановили якісні вуличні меблі та передбачили хороше освітлення. Для мощення використана безфаскова плитка двох кольорів. Усі кути – заокруглені. Високі саджанці скоро стануть повноцінними деревами. Згідно концепції, площа має бути доповнена багаторічниками.

Відомо, що проєктанти зробили невелику помилку у рівнях, тому камера з обладнанням для фонтану виконана над землею. Аби бетонний об’єм не псував площу, його декорували габіонами. Площа виконана за бюджетні кошти, а фонтан – за кошти забудовника.

Фото: NЕ:Urban

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Опубліковано: 02 липня 2024
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