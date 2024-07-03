На Київщині відновили пошкоджену росіянами бібліотеку: фото

У деокупованому селі Рудницьке на Київщині відновили пошкоджену росіянами бібліотеку.

Про це повідомляють на сайті фонду “МХП-Громаді”.

Проєкт вдалося реалізувати завдяки грантовому конкурсу “Посилення громадської участі в процесах раннього відновлення на звільнених територіях”.

На початку повномасштабного вторгнення село Рудницьке окупували росіяни. Під час відходу вони спалили місцеву школу, обстріляли низку об’єктів інфраструктури, знищили та пошкодили приватні будинки місцевих мешканців.

“До бібліотеки теж заходили. Вибили двері, топталися по прапору, ходили чоботами по книгах про незалежність України. Пошкодили й приміщення самого клубу, в якому розташовувалася бібліотека”, – розповіли у фонді.

Команда “МХП-Громаді” на запит місцевого населення підготувала грант на відновлення бібліотеки й отримала фінансування від донорів.

У приміщенні повністю зробили ремонт (стін, стелі, підлоги), закупили нові меблі, гаджети та частину книг. Відновлення тривало майже 6 місяців.

Наразі фонд бібліотеки налічує понад 1000 видань: це дитяча література, іноземні автори, а також книжки сучасних українських авторів і класиків.

Благодійники планують організовувати тут заходи для місцевих мешканців – презентації книг, літературні читання, вечори поезії.

Фото: “МХП-Громаді”