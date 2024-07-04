В Епіцентрі на Полярній відкриється великий дитячий простір з автодромом, лабіринтами і атракціонами

Новий парк розваг "Епіленд" відкриється 6 липня на Полярній, 20-Д в ТРЦ "Епіцентр".

У парку є атракціони, батути, лабіринти, ігрові автомати, віртуальна реаліність, ЗD-шоу, автодром, святкування дитячих свят, сімейне кафе, няня сервіс.

Ціни: ігровий майданчик Epiland (безлімітне перебування) - 300 грн у будні, 400 грн у вихідні, автодром від 130 грн, ігрові автомати від 45 грн, віртуальна реальність від 100 грн.

Фото: пресслужба "Епіцентру"