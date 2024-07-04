В Епіцентрі на Полярній відкриється великий дитячий простір з автодромом, лабіринтами і атракціонами

39
Валерія Гуржий
share share

Новий парк розваг "Епіленд" відкриється 6 липня на Полярній, 20-Д в ТРЦ "Епіцентр".

У парку є атракціони, батути, лабіринти, ігрові автомати, віртуальна реаліність, ЗD-шоу, автодром, святкування дитячих свят, сімейне кафе, няня сервіс.

Ціни: ігровий майданчик Epiland (безлімітне перебування) - 300 грн у будні, 400 грн у вихідні, автодром від 130 грн, ігрові автомати від 45 грн, віртуальна реальність від 100 грн.

Фото: пресслужба "Епіцентру"

Хочете побувати у цьому парку розваг?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 04 липня 2024
share share
Вітрову електростанцію потужністю 650 МВт збудують в Україні Вітрову електростанцію потужністю 650 МВт збудують в Україні В Ірпені облаштовують лісову зону відпочинку: що там буде В Ірпені облаштовують лісову зону відпочинку: що там буде В Україні планують заборонити одноразовий посуд, ватні палички і соломинки для напоїв В Україні планують заборонити одноразовий посуд, ватні палички і соломинки для напоїв Порятунок у літню спеку — холодний суп капрезе від Марко Черветті Порятунок у літню спеку — холодний суп капрезе від Марко Черветті
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.