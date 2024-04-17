"Епіцентр" запустить мережу сімейних парків по всій Україні: що там буде

Компанія "Епіцентр" планує запустити мережу сімейних парків розваг Epiland по всій Україні. Перший парк відкриють у червні 2024 року у дизайн-концепції "Планета Пандора" у Києві на вулиці Полярній 20-Д.

Про це пише Forbs.

Проєкти Epiland розвиватимуться у двох форматах: сімейні парки розваг площею до 4500 кв. м та 15 000-30 000 кв. м. Кожен окремий парк працюватиме в оригінальному форматі. Перший з них — в дизайн-концепції "Планета Пандора" – на другому поверсі столичного ТЦ "Епіцентр" на вулиці Полярній 20-Д. Площа парку становитиме 3000 кв. м. Основний акцент проєкту зроблено на розваги для дітей віком до 12 років та проведення дитячих днів народжень. Додатково в Epiland для відвідувачів буде працювати няня-сервіс.

У 2024 році "Епіцентр" також планує відкриття парків розваг у складі ТРЦ Green Gallery в Чабанах на Київщині та в ТРЦ Bucha Gallery в Бучі.

Мережа Epiland матиме унікальну тематику "Подорож у просторі та часі", яка розкриватиметься в декорі інтер’єрів, кастомізованих атракціонах та в легенді мережі. Також там будуть лабіринти, батути, дитячі майданчики, скеледроми, VR-симулятори, ігрові та редемпшн автомати, автодроми, тематичні квести, party-руми, анімацію, власне сімейне кафе, імерсивний дайнінг, а в окремих концепціях і екстремальні атракціони.

Фото: Forbs