Школярі з Чернігова створили прилад зі штучним інтелектом для виявлення дронів

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Валерія Гуржий
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У Чернігові випускники школи №1 розробили винахід, який допомагає виявити безпілотники у радіусі до п’яти кілометрів. Прилад оснащений штучним інтелектом та невдовзі відправиться на передову для тестування військовими.

Про це пише "Суспільне".

17-річний Олександр Тимошенко модель детектора розробив разом з командою однодумців. Випробувати ці потужності ще не було можливості, тому, щоб вдосконалити винахід, треба провести кілька тестувань. Створювали прилад на основі українського детектора безпілотників "Цукорок", але відмінність їхнього винаходу у наявності штучного інтелекту.

Над цією розробкою п’ятеро старшокласників працювали майже рік. Перший прототип детектора вони створили з наявних запчастин. Назвали його "ЧАС" — частотний аналізатор спектра. Наразі деталі замовляють, а корпуси друкують на 3D принтері. На цей винахід хлопці витрачають всі свої кишенькові гроші, беруться за підробітки. Скільки у перспективі може коштувати їхній детектор, поки що не рахували. Невдовзі пристрій хлопців тестуватимуть військові на передовій, каже Олександр. За словами Михайла Ворошила, детектори дронів затребувані на полі бою, оскільки дають можливість врятувати життя, а також виграти час для прийняття рішень.

"Такі штуки ловлять саму частоту, на якій літає дрон. Можна зрозуміти, яку частоту РЕБу треба активувати, щоб зберегти собі життя", - розповів інженер безпілотних літальних дронів Михайло Ворошило.

Фото: Суспільне

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Опубліковано: 08 липня 2024
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